LCGB. "É preciso evitar uma enxurrada de desempregados"

Segundo a LCGB os números de abril de 2020 "são sombrios": já se registam mais de 20 000 desempregados, um aumento da taxa de desemprego de 31,1% ao longo de um ano. No entanto, sem desemprego a tempo parcial, este resultado será ainda "mais desastroso", adverte a federação sindical.

Nas últimas semanas, "mais de 300 000 salários foram garantidos por esta medida vital para manter o poder de compra e evitar uma inundação ainda pior de desempregados no mercado de trabalho", lê-se em comunicado .



Embora congratule a aplicação geral contínua do desemprego parcial em todos os setores económicos até ao final de 2020, o presidente da LCGB, Patrick Dury, apela ainda a uma melhoria geral do subsídio de desemprego e da compensação pelo trabalho a tempo reduzido, assegurando que o montante corresponde, ao longo do período de compensação, a 90% da última remuneração com o limite máximo do limite máximo contributivo (5 vezes o salário mínimo social).



"É agora mais crucial do que nunca reforçar a proteção dos meios de subsistência, do poder de compra e do emprego dos trabalhadores", lê-se em comunicado. Com um número crescente de pessoas à procura de emprego, uma das medidas que a LCGB insiste é a suspensão imediata do prolongamento temporário do horário de trabalho diário para 12 horas (60 horas por semana), a fim de incentivar a contratação de mais desempregados.

Para a LCGB, que considera que a crise criada pela covid-19 veio "sublinhar a importância de um sistema social eficaz e de uma sociedade baseada nos princípios da solidariedade", a luta contra o desemprego trata-se de uma "realidade imediata" que deve ser "enfrentada como prioridade".

A fim de limitar os danos desta crise e evitar uma intensificação de qualquer injustiça social, a LCGB pede ao Governo para que, juntamente com os parceiros sociais, encontre solidariedade e soluções construtivas.

Entre outras medidas, a federação sindical congratula a atribuição de uma compensação bruta mínima equivalente ao salário social mínimo não qualificado, medida que surgiu em consequência da crise sanitária e que considera que deve ser prorrogada até ao final do ano, bem como "ser consagrado na lei de forma permanente, para que possa ser aplicado para além do estado de crise".



"Há anos que o LCGB tem vindo a defender um aumento substancial do salário social mínimo", escreve em comunicado Patrick Dury, que apela ao Governo "que aplique o mais rapidamente possível um aumento do salário social mínimo geral".

No entanto, considera "incompreensível" que o Governo, que declarou que a situação no mercado de trabalho iria agravar-se nas próximas semanas, permitisse às empresas que beneficiassem da assistência ou de medidas desemprego parcial despedir 25% do seu pessoal. "A LCGB não aceita quaisquer despedimentos neste contexto e apela à tomada de medidas para manter os postos de trabalho".

Sabendo que o risco de eventuais planos sociais ou falências aumenta, a federação sindical reitera a sua exigência de um reforço dos direitos dos trabalhadores, incluindo, nomeadamente, o direito ao subsídio de desemprego a partir do dia da falência. "Uma adaptação do quadro jurídico é essencial para salvaguardar a existência de trabalhadores de empresas em falência ou que implementem um plano social", sublinham.

Quanto aos auxílios ao reemprego, que "poderão revelar-se um instrumento importante nos próximos meses", a LCGB exige a abolição de "qualquer condição de idade, um direito ao auxílio sem distinção entre contratos permanentes e a termo e sem qualquer condição quanto à duração mínima do contrato de trabalho e uma garantia legal de um direito incondicional ao auxílio ao reemprego durante 48 meses".

Por último, a LCGB recorda que a política orçamental desempenha um papel importante para evitar que esta crise crie mais desigualdades sociais e apela a uma política orçamental a favor das famílias. As repercussões da crise económica não podem ser suportadas pelos trabalhadores, pelo que o LCGB se opõe a qualquer aumento da carga fiscal ou mesmo à introdução de um imposto especial ligado à crise.

