LCGB denuncia retirada de motoristas transfronteiriços do centro comum da Segurança Social

Henrique DE BURGO A central sindical LCGB denuncia que vários motoristas profissionais transfronteiriços estão a receber cartas do centro comum da Segurança Social declarando que a sua filiação foi invalidada.

A LCGB, que é o sindicato maioritário no setor dos transportes, explica num comunicado divulgado hoje que em caso de atividade assalariada em dois ou mais países, as normas europeias preveem que "o empregador é obrigado a informar a autoridade competente do país de residência do trabalhador, que que deverá determinar o mais rápido possível a legislação aplicável".

Neste caso, como o prazo estabelecido de dois meses nem sempre é respeitado, a LCGB refere que os motoristas em questão acabam por ficar num vazio legal. Embora continuem a ter direito a prestações de saúde durante três meses, deixam no entanto de ter outras coberturas sociais, referentes a pensões, acidentes ou prestações familiares.

Para que estes profissionais deixem de ser "vítimas de danos colaterais" das disposições europeias, a central sindical defende que cada funcionário deve manter a sua afiliação obrigatória no Luxemburgo, mesmo que de forma provisória, enquanto aguarda a decisão sobre a legislação aplicável.

O sindicato refere ainda que vai intervir junto do ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e do centro comum de Segurança Social com o objetivo de voltar a validar a afiliação de todos os trabalhadores em causa.



