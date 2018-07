Várias centenas de trabalhadores marcaram presença nos protestos e as palavras de ordem foram de defesa dos seus direitos e disponibilidade total para a greve.

LCGB contestou patrões da construção civil com manifestação em Esch

Paulo Jorge PEREIRA Várias centenas de trabalhadores marcaram presença nos protestos e as palavras de ordem foram de defesa dos seus direitos e disponibilidade total para a greve.

Estava um pouco por todo o lado na praça da Câmara Municipal, em Esch-sur-Alzette, e foi várias vezes mencionado no discurso de Tiago Ferreira, secretário sindical do LCGB: é preciso defender os direitos dos trabalhadores da construção civil, evitar a degradação do setor, rejeitar as exigências do patronato, não aceitar qualquer ideia de flexibilização, assinar uma nova convenção coletiva ou adotar os passos necessários para a greve. "Se o assunto não for resolvido através da conciliação, o LCGB assumirá as suas responsabilidades e as ações que poderão levar à greve", alertou, recebendo uma ovação de quem o ouvia.

Perante várias centenas de trabalhadores que tiveram direito a comida e bebida nas bancas já preparadas para isso (pão, frango e salsichas na grelha regados com cerveja fresca), Tiago Ferreira fez um discurso com direito a várias saudações e apupos, neste caso sempre que referia os patrões. Ferreira acusou o patronato de adiar a assinatura da convenção coletiva (que expirou em 2016) para tirar daí benefícios e piorar a situação de quem trabalha.

"Falamos de um setor em pleno crescimento e nem é preciso citar estatísticas ou valores. Quem vive no Luxemburgo pode ver com os seus próprios olhos a quantidade de estaleiros nas estradas", afirmou.

"É incompreensível para a LCGB que o patronato tente flexibilizar ainda mais as horas de trabalho neste setor, porque já estamos para lá de qualquer limite de flexibilidade", avisou, não se esquecendo de referir que "na maior parte dos estaleiros trabalha-se aos sábados e quase todas as empresas do setor dizem aos trabalhadores para que façam horas suplementares com o intuito de manter-se dentro dos prazos de entrega das obras. Então, de que flexibilidade suplementar querem ainda falar?", interrogou.

Em seguida contestou o fim da das majorações pagas por horas extraordinárias, entendido como uma tentativa de "flexibilizar até o tempo de trabalho". "O LCGB reivindica condições de salários decentes e dignas do trabalho que é prestado neste setor", exigiu, recebendo fortes aplausos e gritos de aprovação.



Quando comparou as exigências sindicais em matéria de aumentos para todo o setor (4,5% em três anos, ou seja, 1,5% por ano) e aquilo que os patrões propuseram (2,1% em três anos, isto é, 0,7%) "sem que fosse levado em conta o período de dois anos que se perderam na negociação", além de este aumento "caber apenas a uma minoria de 30% dos trabalhadores", houve assobios, vaias e um grito dirigido ao patronato: "Chulos!".



O dirigente sindical falou de "desrespeito pelos trabalhadores que produzem a riqueza das empresas", rejeitou a ideia de que venha concorrência desleal do estrangeiro, acusando os patrões de mentirem quando afirmam que os aumentos os impediriam de ser competitivos. "O aumento dos salários reais obriga qualquer empresa estrangeira que se instale no Luxemburgo a cumprir as regras da convenção. Não há concorrência desleal vinda do estrangeiro e, se houver fraudes, as autoridades competentes que as resolvam", apontou.

Ferreira defendeu o "estatuto único", sem esquecer técnicos ou administrativos, mas também a progressão nas carreiras, acusando os patrões de estarem demasiado longe do terreno porque, nos encontros que o dirigente indicou manter de forma regular com os trabalhadores, estes queixam-se de que ficam "bloqueados durante anos e têm medo de pedir ao patronato para participarem numa ação formação do IFSB". Em suma, "se têm dificuldades em encontrar mais mão de obra qualificada a culpa é dos próprios patrões" que são "hipócritas".

O dirigente afastou ainda a acusação patronal de que os sindicatos estariam a acrescentar reivindicações suplementares com as negociações em andamento e referiu: "Quem é que nos propôs uma gratificação única de 100 euros brutos por ano que é, pura e simplesmente, um insulto? Falamos do retroativo desde o início das negociações e a reivindicação é de uma gratificação única de 200 euros por ano para que se reduza, pelo menos de forma parcial, os danos criados pelos adiamentos causados pelos patrões do setor ao longo das negociações".

Em seguida, Patrick Dury, líder nacional do sindicato, voltou a agradecer a mobilização de todos e incentivou a que a luta continuasse.



E foi então que um verdadeiro dilúvio se abateu sobre quem participara na manifestação e todos procuraram abrigo antes de regressarem aos comes e bebes.













