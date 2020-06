O Governo reuniu-se esta manhã, no castelo de Senningen, com os parceiros sociais, ou seja sindicatos e patronato. No encontro foi discutido o impacto social, financeiro e económico da crise causada pela pandemia de covid-19. Os primeiros a serem recebidos pelo Executivo foram os sindicatos, seguidos depois pelas organizações patronais.

LCGB confirma tripartida em julho

Após a reunião, a Rádio Latina entrevistou o presidente da LCGB, Patrick Dury, que levantou apenas a ponta do véu sobre o conteúdo da reunião. O dirigente sindical classificou como "construtivo" o encontro com o Governo, no qual foram abordados vários aspetos ligados ao emprego no Luxemburgo. Dury sublinhou que os dados apresentados pelo Executivo sobre a evolução do desemprego são "melhores do que o esperado". Uma situação que se deve ao mecanismo do desemprego parcial, que o Governo implementou rapidamente após os primeiros dias de confinamento.

Por outro lado, o presidente da segunda maior central sindical do país confirmou a realização de uma reunião tripartida, que deverá ocorrer em meados de julho. Uma reivindicação dos sindicatos, à qual o patronato estava mais reticente.

Escusando-se a revelar mais pormenores, Patrick Dury avançou apenas que orçamento do Estado deficitário, a segurança social e as ajudas às empresas foram temas em discussão na reunião desta manhã.

