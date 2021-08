A comuna da Cidade do Luxemburgo volta a lembrar as regras de acesso à Schueberfouer, no Glacis, a pensar também nas pessoas que acabam de chegar de férias.

Lazer

Schueberfouer. Entrada na 'zona A' com máscara e na 'zona B' com CovidCheck

Depois das férias coletivas de verão, a comuna da Cidade do Luxemburgo volta a lembrar as regras de acesso à Schueberfouer, no Glacis, a pensar também nas pessoas que acabam de chegar de férias.

A 'zona A', que reúne as grandes atrações, os carrosséis, as atrações infantis e os stands de jogos tem acesso livre (sem CovidCheck) através de cinco entradas. No entanto, o uso da máscara é obrigatório em todo o local, com exceção para as crianças menores de 6 anos. A desinfeção das mãos é também obrigatória antes de cada participação nas atrações ou jogos. O consumo de comida e bebida é também proibido neste recinto.

Na 'zona B', dedicada à restauração, a entrada está acessível sob o regime CovidCheck, ou seja, para quem apresentar um certificado de vacinação, de recuperação, teste negativo ou ainda uma bracelete que certifique que o visitante já fez o CovidCheck no local, no mesmo dia. Também é possível efetuar um teste à covid-19 no local, até às 21h.

As regras de funcionamento estão afixadas nas entradas, em várias línguas. Há também vigilantes a circular pelo recinto, para garantir o cumprimento das regras. A Schueberfouer decorre até 12 de setembro e está aberta ao público entre as 11h e as 23h.

