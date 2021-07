O Governo vai contactar as autarquias do país para aumentarem a fiscalização nos estabelecimentos noturnos.

Lazer

Comunas podem proibir noite branca em caso de incumprimento das regras

Henrique DE BURGO O Governo vai contactar as autarquias do país para aumentarem a fiscalização nos estabelecimentos noturnos.

O vice-primeiro-ministro Dan Kersch disse na conferência de imprensa desta tarde que as comunas vão ser instadas a tomar medidas para manter o respeito pelas regras covid.



Entre essa medidas, o ministro garantiu que as comunas podem recusar a autorização de noite branca (até às 3h) se houver pessoas em incumprimento da lei. Dan Kersh acrescentou que a polícia grã-ducal vai atuar em coordenação com as comunas.

Na conferência, Lenert e Kersch também avançaram que as reuniões com mais de 10 pessoas apenas com 'CovidCheck', (certificado de vacinação completa, ou teste certificado negativo - PCR com 72 horas de validade no máximo; ou rápido de antigénio certificado com 48 horas de validade -, ou certificado médico de recuperação da doença).

