Veja os locais previstos para esta semana na capital.

Testes covid-19 gratuitos. Saiba onde estão as equipas móveis esta semana

Susy MARTINS

As equipas móveis do programa de testagem em larga escala da covid-19 continuam esta semana a sua digressão por vários pontos do país. Esta terça-feira, 27 de julho, uma das equipas concentra-se na praça de Paris, na capital.

Na quarta-feira (28 de julho) estarão no centro comercial "City Concorde", em Bertrange. Na quinta-feira (29 de julho), a equipa do Large Scale Testing (LST) volta a estar no centro comercial "Cloche d’Or".

Na sexta-feira os interessados em realizar o teste poderão deslocar-se ao centro comercial "Auchan" em Kirchberg. Os testes de despistagem PCR à covid-19 nestes locais são feitos de forma gratuita entre as 9h e as 15h, sem necessidade de marcação prévia.

Vacinados devem realizar teste no regresso de férias, aconselha ministra da Saúde Com a vacinação o risco de infeção e contágio "é muito menor", mas existe sempre, diz a tutela da Saúde.

A oferta é válida para residentes e trabalhadores transfronteiriços, bastando apresentar apenas o número de Segurança Social. Como habitualmente, o resultado do teste é enviado por SMS. O Governo tem vindo a facilitar o acesso à despistagem da covid-19 no país.

Em paralelo com a digressão das equipas móveis, desde 20 de junho que é possível realizar testes PCR gratuitos nos diferentes centros Large Scale Testing, sem convite prévio por parte do Ministério da Saúde. A medida faz parte da nova estratégia temporária de testagem em larga escala e prevê que qualquer residente a partir dos seis anos de idade e com um número de afiliação à Segurança Social possa autoagendar testes PCR gratuitos através do site MyGuichet.lu ou através da aplicação móvel com o mesmo nome.

