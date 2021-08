Teste permite saber se um paciente já esteve infetado ou, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos.

Large Scale Testing

Grão-Ducado reforça testagem de anticorpos à covid-19 na população em geral

Susy MARTINS

A partir de 9 de agosto o Grão-Ducado vai alargar a capacidade de testes de anticorpos à covid-19 na população em geral. Os testes também chamado de serológicos ("Dry blood spot"), consistem na recolha de gotas de sangue do dedo, e são feitos no âmbito do programa de testagem em larga escala (Large Scale Testing).

Assim, a partir de 9 de agosto a capacidade de testes passa dos atuais 1.100 para 4.000 por semana. Desde maio passado que o teste sanguíneo que permite detetar anticorpos da covid-19 - saber se um paciente já esteve infetado ou, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos - é feito através de uma colheita de sangue a partir do dedo.

Antes, o exame era realizado através de uma análise de sangue laboratorial, tendo sido substituído por um método mais simples e menos doloroso. Os testes podem ser realizados atualmente nos centros de Hosingen, Mersch, Grevenmacher, Bouillon (capital) e Raemerich.

No casos em que sejam detetados anticorpos, o Ministério da Saúde reitera que continua a ser válido o respeito pelas regras sanitárias, uma vez que ainda se sabe ao certo quanto tempo dura a imunidade contra o vírus SARS-CoV-2.



