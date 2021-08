A ULC insta o Governo a agir com urgência para melhorar as condições sanitárias nos lares e criar mais alojamentos a preços acessíveis para os idosos.

União Luxemburguesa dos Consumidores denuncia penúria de vagas nos lares de idosos

A ULC insta o Governo a agir com urgência para melhorar as condições sanitárias nos lares e criar mais alojamentos a preços acessíveis para os idosos.

A situação nos lares residenciais para idosos do Luxemburgo “é tudo menos satisfatória”. Há alojamentos que custam mais de três mil euros por mês, outros não têm acesso a casa de banho privativa, e em certos casos espera-se mais de um ano por uma vaga. O estado dos lares é traçado pela União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC).

O Luxemburgo conta 52 residências para idosos com 5.935 alojamentos para um total de 6.422 camas. “É frequente as famílias terem de esperar meses e mesmo mais de um ano para encontrar vaga num lar”, denuncia a associação de defesa dos direitos dos consumidores, alertando para “um número crescente de idosos obrigados a ficar em casa sozinhos”. Uma situação que tem “conduzido a numerosas intervenções de prestadores de cuidados de saúde, como a Hellef Doheem e a Help, e à presença regular de ambulâncias em casa” dos idosos isolados que desesperam por uma vaga num lar.

Por conseguinte, a ULC apela ao Governo para disponibilizar “os meios financeiros necessários para a criação de habitação adicional a preços acessíveis para os idosos, com infraestruturas modernas para alojar e cuidar dos idosos de uma forma humana”.

Lares. Quase 500 alojamentos no Grão-Ducado sem acesso direto a uma casa de banho O número foi dado pela própria ministra da Família, Corine Cahen. Em 2019 ULC alertou que idosos com pensões abaixo de 3000 euros não conseguem pagar um alojamento no país.

O facto de 271 alojamentos não terem acesso direito a casa de banho e outros 495 não disporem de duches privativos é qualificado de “escandaloso num país rico [como o Luxemburgo]” pela ULC. Uma situação “intolerável aceite há demasiado tempo”, já que apenas as casas de repouso e de cuidados de saúde construídas desde 2010 são obrigadas, por lei, a ter instalações sanitárias em cada divisão.

Além disso, os “preços dos alojamentos superam com frequência os 3.000 euros por mês. Um custo incomportável para muitas pessoas idosas”, lamenta a ULC, que exige uma intervenção financeira célere por parte do Governo, a fim de construir, num futuro muito próximo, mais habitações para os idosos com as necessárias instalações sanitárias modernas.

A ULC defende ainda a criação de uma base legal para assegurar aos residentes dos lares cuidados profissionais efetuados por “pessoal de enfermagem qualificado”.



