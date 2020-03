A informação foi divulgada pelo governo numa altura em que cerca de metade das 22 mortes associadas à covid-19 no Luxemburgo ocorreram em lares de idosos.

Lares de idosos vão ter presença médica 24 horas por dia

Diana ALVES

Os lares de idosos do país vão passar a ter presença médica 24 horas por dia. A presença dos médicos destina-se ao acompanhamento de todos os utentes, infetados com a covid-19 ou não. Para fazer face à atual crise pandémica, o governo grão-ducal implementou várias medidas que visam limitar os movimentos dos cidadãos e, dessa forma, conter o vírus.

Desta forma, os médicos de clínica geral estão a dar teleconsultas (de preferência através do sistema eConsult). De acordo com os ministérios da Saúde e da Segurança Social, esta opção destina-se essencialmente às pessoas com mais de 65 anos, bem como aos utentes com certas doenças crónicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias ou com o sistema imunitário fragilizado devido a uma doença ou tratamento.

Caso seja necessário, após a teleconsulta, o médico pode encaminhar os pacientes para a estrutura mais adequada (centros de cuidados avançados, urgências, etc.). A Caixa Nacional de Saúde (CNS) tem desde 26 de março um novo software para consultas por vídeo ou telefone.

Esta informação foi divulgada numa altura em que cerca de metade das 22 mortes associadas à covid-19 no Luxemburgo ocorreram em lares de idosos.



Recorde-se que, para lidar com o crescente número de casos positivos de covid-19, o Luxemburgo criou quatro centros de cuidados avançados, instalados nas várias regiões do país (LuxExpo, em Kirchberg, Rockhal, em Esch, hall, Däichhal, em Ettelbruck, e centro cultural de Grevenmacher). Estruturas que funcionam das 08h00 às 20h00.

Além disso, os médicos de clínica-geral também podem dar consultas no domicílio do paciente durante a atual crise, quer o paciente apresente sintomas da covid-19, quer sofra de outra doença.



