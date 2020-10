O lar de idosos “Pontalize” de Ettelbruck vai estar fechado aos visitantes a partir desta segunda-feira. A medida deverá vigorar até 9 de novembro, segundo a imprensa nacional.

Lares de idosos decidem novas restrições devido a casos covid-19

Susy MARTINS O lar de idosos “Pontalize” de Ettelbruck vai estar fechado aos visitantes a partir desta segunda-feira. A medida deverá vigorar até 9 de novembro, segundo a imprensa nacional.

A causa é um caso positivo de covid-19 numa das pessoas que vive no lar. O rastreio ainda não conseguiu definir como é que essa pessoa se infetou.

Daí as pessoas que estiveram em contacto com a pessoa infetada estarem agora em quarentena. Para evitar o alastrar da situação, a direção decidiu proibir as visitas ao lar.

O lar de idosos “Beim Klouschter”, em Howald, também anunciou em comunicado que tinha vários casos de covid-19. A direção garante que as medidas sanitárias foram sempre respeitadas, tanto durante os cuidados de saúde, como no serviço ou ainda durante as visitas. Mesmo assim alguns dos residentes testaram positivo, sem no entanto revelar o número de pessoas infetadas. As pessoas contagiadas estão em isolamento.

Os responsáveis divulgaram ainda que o resto dos residentes e os colaboradores vão ser testados nos próximos dias. Neste lar, as visitas continuam a ser possíveis, mas só com marcação, e os residentes passam a comer as suas refeições no quarto.



