Lares de idosos. Casos de covid-19 duplicaram na última semana

Ana Patrícia CARDOSO A ministra da Família confirmou 108 casos positivos nos lares de idosos do Luemburgo. Na semana passada, registaram-se 42.

Se, nos primeiros 11 do ano, tinham sido contabilizados 42 casos de covid-19 e nenhuma hospitalização relativas aos idosos que residem nos lares do Luxemburgo, em apenas uma semana, o cenário alterou-se de forma considerável.

Xavier Bettel quer vacinação obrigatória a partir dos 50 anos O primeiro-ministro declarou que vai seguir as recomendações dos peritos que defendem também a vacinação dos profissionais de saúde e dos cuidadores. Após o debate parlamentar, o projeto de lei deverá ser apresentado o mais rápido possível.

No Facebook, a ministra da Família, Corinne Cahen, confirmou que 108 pessoas tinham testado positivo para o coronavírus - mais do dobro, portanto - e cinco estão internadas nos hospitais do Grão-Ducado.

A ministra garantiu ainda que todos os infetados tinham levado dose de reforço e ninguém apresenta sinais da forma mais grave da doença.

