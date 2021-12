Ainda está por confirmar se são da variante Omicron, disse a ministra da Família, Corinne Cahen.

Lar onde foi detetado primeiro caso da Omicron tem mais casos de covid-19

O Luxemburgo confirmou esta segunda-feira o primeiro caso da nova variante Omicron em território nacional e parece que este não é o único. O mesmo foi confirmado pela ministra da Família, Corinne Cahen, que revelou à rádio estatal 100,7 que no lar onde trabalhava a mulher infetada há mais dois casos positivos de covid-19. Mas está por confirmar ainda se são da variante Omicron.

Nas declarações Corinne Cahen diz ainda que todos os trabalhadores do lar em causa tinham sido testados à covid-19 há apenas uma semana e que na altura não havia qualquer caso positivo.

Os 55 utentes do lar que tiveram contacto com uma das pessoas infetadas foram entretanto testados. Apesar de os resultados serem ainda desconhecidos a ministra assegurou que até à data nenhum utente apresentava sintomas da doença.

As autoridades luxemburguesas confirmaram esta segunda-feira o primeiro caso da variante Omicron no Grão-Ducado, detetada numa mulher que trabalha numa empresa de limpezas. A mulher tinha trabalhado num lar de idosos no sul do país nos últimos dias e a infeção não se deveu a uma viagem ao estrangeiro, informou o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit.



