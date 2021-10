Os residentes também não comerão juntos em grandes grupos e serão obrigados a usar máscaras.

Covid-19

Lar de idosos 'Op der Léier' proíbe visitas até segunda-feira

A confirmação de vários casos de covid-19 no lar de idosos 'Op der Léier', a administração decidiu proibir as visitas até segunda-feira.

A notícia foi avançada pela RTL, que confirmou que os testes realizados à covid-19, esta sexta-feira, revelaram uma série de casos positivos. A direcção do Centro Integrado para Idosos (CIPA) salientou que se tratavam de "casos isolados", e que os interessados estão bem e não apresentam quaisquer sintomas.

A medida segue com o intuito de "respeitar as directrizes oficiais", proibindo então as visitas até ao início da próxima semana. A direcção pode conceder uma derrogação a esta regra em casos individuais.

A situação deverá ser avaliada até segunda-feira, altura em que a direcção da estrutura "Op der Léier" decidirá como proceder.

