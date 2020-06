Info-Maman é um ponto de contacto para a jovens mamãs – e para os papás, claro – que se questionam sobre o bem-estar e desenvolvimento do seu bebé ou filho pequeno.

Lançada nova linha telefónica destinada às “jovens mamãs”

Diana ALVES

Começou a funcionar este sábado uma nova linha telefónica destinada a jovens mães.

O projeto é da Liga Médico-Social, chama-se Info-Maman e o número de telefone é o 22 00 99 88.

Num comunicado enviado às redações, a Liga explica que a “Info-Maman é um ponto de contacto para a jovens mamãs – e para os papás, claro – que se questionam sobre o bem-estar e desenvolvimento do seu bebé ou filho pequeno”.

À semelhança de todos os serviços da Liga Médico-Social, o serviço prestado pela nova linha é gratuito e confidencial.

A informação será prestada por profissionais especializados na área da primeira infância, que estarão à disposição dos novos pais de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Além do aconselhamento, “os profissionais poderão também orientar os pais para outros serviços, caso seja necessário”, acrescenta a Liga.

A instituição aproveita para informar que irá retomar nos próximos dias os seus serviços habituais de ‘consultas para recém-nascidos e crianças pequenas’, assim como as suas sessões de ‘Info-Santé’ através de videoconferência.

As ‘consultas para bebés e crianças pequenas’ têm como objetivo promover e proteger a saúde das crianças até aos quatro anos. Funcionam através de marcação e decorrem por videoconferência ou nas instalações da Liga, “dentro da medida do possível”, alerta a organização.

Já as sessões ‘Info-Santé’, que também vão decorrer por videoconferência, consistem em fóruns onde é possível discutir, em grupo, questões como a amamentação, a alimentação do bebé, a alimentação durante a gravidez ou a prevenção de acidentes domésticos.

O calendário das sessões está disponível no site da Liga, em ligue.lu.

As marcações, quer para as consultas quer para participar nas sessões ‘Info-Santé’, devem ser feitas através do email spse@ligue.lu.

A Liga Médico-Social é uma associação luxemburguesa que propõe vários serviços de medicina preventiva e social. O serviço de consultas para fumadores, o serviço de acompanhamento social e o serviço de informação e aconselhamento em matéria de sobreendividamento são alguns deles.



