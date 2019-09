A proibição foi lançada pelo governo devido à forte presença de bactérias que são nocivas para a saúde humana e animal.

Lago Weiswampach interdito a banhos a partir de hoje

A proibição foi lançada pelo governo devido à forte presença de bactérias que são nocivas para a saúde humana e animal.

O ministério do Ambiente em colaboração com a Direção da Saúde do Grão-Ducado lançaram hoje o alerta e a proibição.



O Lago Weiswampach possui uma forte presença de algas azuis, ou cianobactérias, em quantidades consideradas perigosas para a saúde humana e animal, pela libertação de toxinas que lançam na água.

Foto: Armand Wagner

Por isso, o ministério proibiu a partir de hoje os banhos neste lago e de todas as atividades náuticas.

Em comunicado, o ministério e a Direção de Saúde avisam ainda para que os animais não bebam esta água, nem se consuma peixe pescado no lago.

De acordo com o documento, o Centro de pesquisa do LIST analisou a água do lago e encontrou a presença de duas espécies de cianobactérias as 'Microcystis sp'. e 'Anabaena sp'.

A sua proliferação nestas águas é tal que as toxinas que produzem e libertam já são consideradas perigosas para a saúde humana e dos animais.

A concentração da toxina 'microcistina' encontrada por cada litro de água é seis vezes superior à quantidade fixada como de alerta para a saúde.

Entretanto, o Departamento de Gestão da Água avisou também que a praia Rommwiss, no Lago de Haute Sûre continua também interdita a banhos e a desportos náuticos. Uma medida emitida a 27 de agosto e se vai manter, foi também hoje anunciado no mesmo comunicado.

Já nas outras praias dos lagos de Haute-Sûre é permitido tomar banho.

