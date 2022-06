A estrutura foi danificada e o parque natural encerrou a passagem para reparação. Não se sabe quando será reaberta.

Parque Natural

Lago Haute-Sûre. Ponte flutuante encerrada após atos de vandalismo

A ponte flutuante do lago Haute-Sûre que liga Lultzhausen e Liefrange está encerrada ao público desde segunda-feira, informou o Parque Natural de Haute-Sûre em comunicado.

Esta passagem foi alvo de “atos de vandalismo durante o fim-de-semana” estando agora temporariamente fechada” para reparação, anuncia a nota informativa. De relembrar que devido à onda de calor o lago Haute-Sûre esteve caótico e lotado de banhistas.

“Atualmente é difícil prever quando é que a ponte pode ser reaberta”, avisam os responsáveis do Parque Natural considerando que a reparação “poderá levar vários dias ou mesmo semanas”.

Moradores indignados com lixo deixado no lago de Haute-Sûre O problema não é novo, mas voltou a sobressair no fim de semana, com a enchente de visitantes que acorreu ao noroeste do país para se refugiar das temperaturas elevadas.

Com esta travessia flutuante encerrada as caminhadas e passeios de bicicleta no local terão de ter um percurso alternativo, indica o comunicado salientando que “assim que a ponte for reparada” e pronta para reabrir, o público será informado.

No sábado, a enchente no Lago Haute-Sûre obrigou até a uma intervenção policial para gerir a sobrelotação do espaço e tráfego. De seguida veio o problema habitual do lixo deixado pelos banhistas por toda a parte que enfureceram os moradores. E agora, a notícia do encerramento da ponte flutuante do Lago devido a atos de vandalismo.

