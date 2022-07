As altas temperaturas de hoje e amanhã convidam a banhos. Vai haver reforço policial no lago. Polícia emite recomendações.

Luxemburgo 2 min.

Bom tempo

Lago Haute-Sûre. O que fazer para evitar a multidão este fim de semana

As altas temperaturas de hoje e amanhã convidam a banhos. Vai haver reforço policial no lago. Polícia emite recomendações.

A grande confusão e os atos de vandalismo que ocorreram nos anteriores fins-de-semana de calor no Lago Haute-Sûre levaram a polícia a divulgar agora várias recomendações para que todos possam desfrutar de sol e bons mergulhos, de forma tranquila e ordeira neste sábado e domingo. A presença policial é reforçada.

Acesso e estacionamento

Se for de transportes públicos saiba que tem os autocarros 535, 624 ou 627, onde pode viajar até lá, além do bus do Lac de la Haute-Sûre, informa a polícia no comunicado sobre as regras a seguir.

Se vai no seu automóvel lembre-se que deve estacionar apenas nos parques de estacionamento existentes em vários pontos do lago, lembra o comunicado policial com as recomendações.

A polícia apela para não estacionar fora dos locais previstos para o efeito. Nunca bloqueia as saídas e as vias de acessos a veículos de emergência.

Atenção. Se os vários estacionamentos pagos localizados nas imediações do Lago estiverem lotados, as vias de acesso para visitantes nas localidades de Insenborn e Lultzhausen serão fechadas ao tráfego.

Temperaturas altas provocam o caos no lago Haute-Sûre Polícia obrigada a intervir. Alguns locais foram vedados ao público.

Parques gratuitos

Em alternativa pode estacionar o seu veículo nos parques de estacionamento gratuitos.

O parque de "Am Kéilert", que possui 700 lugares de estacionamento e serviço de transporte a cada 20 minutos aos fins-de-semana,

O parque de "Kräizfeld", com 250 lugares de estacionamento, situado na N27 perto de 'Insenborn ou Lultzhausen. Ambos os estacionamentos estão devidamente sinalizados.

A polícia avisa que no domingo, 3 de julho a localidade de Lultzhausen estará completamente fechada ao trânsito devido a uma manifestação. Contudo, os dois parques de estacionamento acima mencionados continuarão abertos e acessíveis para todos.

Todas as informações sobre acesso e estacionamento do Lago Haute-Sûre podem ser consultadas no site visitluxembourg.

Moradores indignados com lixo deixado no lago de Haute-Sûre O problema não é novo, mas voltou a sobressair no fim de semana, com a enchente de visitantes que acorreu ao noroeste do país para se refugiar das temperaturas elevadas.

Regras de conduta no lago

Os visitantes não devem nunca aventurar-se pelos locais fora das zonas autorizadas para banhos. A polícia recorda que as infrações às disposições em vigor serão “sistematicamente transmitidas ao Ministério Público”.

Este fim de semana o controlo policial no lago e zonas circulantes vai estar reforçado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.