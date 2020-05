Entre outras atividades ao ar livre, o governo já permite banhos e canoagem. No Grão-Ducado só há um lago aberto.

Lago de Weiswampach já está aberto a banhos

Entre outras atividades ao ar livre, o governo já permite banhos e canoagem. No Grão-Ducado só há um lago aberto.

Ao contrário dos lagos de Remerschen e Haute-Sûre, o lago de Weiswampach está pronto para receber os mais corajosos. Depois das temperaturas de 27ºC que se fizeram sentir nos últimos dias, os termómetros vão descer cerca de 10ºC este sábado e domingo.

De qualquer forma, se quiser aproveitar o fim-de-semana, a praia fluvial do norte do país não tem qualquer interdição. Basta cumprir as recomendações de segurança e manter as devidas distâncias. De resto, a comuna de Weiswampach recorda aos visitantes que devem respeitar as regras sanitárias prescritas para evitar a propagação da COVID 19.

Além de nadar ao ar livre e fazer canoagem, o governo decidiu permitir uma data de atividades desportivas. Embora as piscinas continuem fechadas, já é permitido praticar tiro ao alvo, desportos equestres, ciclismo e ténis. A lista completa, também inclui desportos coletivos como basquet, futebol ou rugby.





