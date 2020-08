O alerta diz respeito apenas à praia “Rommwiss” e não abrange outras praias dos lagos de Haute-Sûre, Weiswampach e Remerschen.

Lago de Haute-Sûre: Banhos interditos na praia "Rommwiss"

Redação O alerta diz respeito apenas à praia “Rommwiss” e não abrange outras praias dos lagos de Haute-Sûre, Weiswampach e Remerschen.

A praia fluvial "Rommwiss", no lago de Haute-Sûre, está interdita a banhos.



De acordo com um alerta do ministério do Ambiente e da Administração da Gestão das Águas, a proliferação de cianobactérias, as chamadas 'algas azuis', está na base desta proibição.

As análises feitas revelaram a presença de três espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, levando as autoridades a proibir banhos e atividades náuticas nesta praia fluvial.

As toxinas produzidas por estas cianobactérias podem ser perigosas para o homem, a fauna aquática, os animais domésticos e o gado.

Para além disso, a Administração da Gestão da Água recomenda ao público que não deixe os cães ou outros animais domésticos beber a água do lago e que não coma o peixe que apanha nesta praia.

Se tiver algum problema de saúde depois de nadar, por favor contacte o seu médico, mencionando o possível contacto com cianobactérias tóxicas.

A praia "Rommwiss" é mais propícia a um desenvolvimento massivo de cianobactérias devido à sua localização geográfica na parte a montante do Lago Haute-Sûre, protegida do vento e mais rasa, e a uma maior presença de nutrientes. Quanto às outras praias balneares oficiais do Lago Upper Sûre, bem como as dos tanques de Weiswampach e Remerschen, o banho é ainda permitido nesta fase.

Qualquer eventual proibição será comunicada ao público. Pode obter mais informações no seguinte website.

