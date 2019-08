O alerta diz respeito apenas à praia “Rommwiss” e não abrange outras praias dos lagos de Haute-Sûre, Weiswampach e Remerschen.

Lago de Haute-Sûre: Banhos interditos na praia "Rommwiss"

O alerta diz respeito apenas à praia “Rommwiss” e não abrange outras praias dos lagos de Haute-Sûre, Weiswampach e Remerschen.

A praia fluvial "Rommwiss", no lago de Haute-Sûre, está interdita a banhos.

De acordo com um alerta do Ministério do Ambiente e da Administração da Gestão das Águas, a proliferação de cianobactérias, as chamadas 'algas azuis', está na base desta proibição.

As análises feitas revelaram a presença de três espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, levando as autoridades a proibir banhos e atividades náuticas na praia fluvial “Rommwiss”.

As autoridades aconselham o público a não deixar os cães e outros animais domésticos beber a água do lago e recomendam ainda o não consumo de peixe proveniente daquelas águas.

HB