Lago artificial em Echternach aberto para banhos em agosto

Redação

Luxemburgo vai ter mais um local para ir a banhos durante o verão. O lago artificial em Echternach vai abrir já no próximo mês, disse à RTL o vereador local Ben Scheuer.

"Esperamos abrir a área de natação até agosto. Vamos instalar uma nova ponte e ainda temos de pensar num plano para gerir a eliminação de resíduos. Estou otimista e ansioso pela abertura".

Em junho, o município enviou um comunicado garantindo que a Autoridade de Gestão da Água tinha declarado que a qualidade de água era suficientemente boa para natação no lago. Embora tenha havido incidentes recentes de peixes mortos a flutuar na superfície da água, o vereador Scheuer disse à RTL que o evento não estava relacionado com a qualidade das águas. "A Autoridade de Gestão da Água recolhe amostras regularmente. A qualidade é boa e respeita as normas", garantiu.

Será possível nadar no lago artificial, "mas as pessoas serão responsáveis por si porque não haverá qualquer supervisão", alerta o vereador.

Fica também o aviso: "Os visitantes podem trazer os próprios alimentos e bebidas. No entanto, não é permitido fumar."

