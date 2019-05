As lagartas dos pinheiros podem provocar alergias, inflamações, irritação das vias respiratórias e dos olhos. As autoridades recomendam vigilância.

Lagartas dos pinheiros detetadas na cidade do Luxemburgo

Há lagartas dos pinheiros em vários bairros da cidade do Luxemburgo. O alerta foi dado esta sexta-feira pelos responsáveis da comuna da capital.

Os insetos podem causar graves reações alérgicas nas pessoas e nos animais, e foram descobertas já nos bairros de Cents (ruas Jean-Pierre Biermann, Raoul Follereau e boulevard Simonis), de Hamm (rua de Hamm, onde se situa a escola fundamental) e em Bonnevoie (parque Kaltreis e rua Jules Fischer).

Estas lagartas, também conhecidas como processionárias, libertam milhares de pelos que são uma ameaça à saúde pública, pelo que e exigem uma vigilância constante em ambiente urbano.

Estes insetos tornam-se mais virulentos quando o tempo está quente e seco, como acontece nesta altura no Luxemburgo, com os termómetros a chegar aos 31° no domingo, segundo a previsão do Meteolux. As lagartas dos pinheiros podem provocar alergias, inflamações, irritação das vias respiratórias e dos olhos.

A comuna da capital recomenda, por isso, vigilância.

