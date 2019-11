O suspeito colocou matrícula falsa no veículo. A polícia percebeu que o bus era roubado e deteve o autor na cidade fronteiriça de Wasserbillig.

Ladrão rouba autocarro na Alemanha e estaciona-o no Luxemburgo

Há quem não se contente em roubar um automóvel de cinco lugares e decide levar sem autorização um veículo bem maior.

Foi o que fez um indivíduo que conseguiu roubar um autocarro na Alemanha e trazê-lo para o Luxemburgo.

Cuidadoso até colocou matrículas falsas no veículo e passou a fronteira.

O problema é que as matrículas ficaram mal colocadas ou não convenceram a polícia do Grão-Ducado que domingo à tarde, ontem, dia 24 novembro, pelas 18 horas, encontrou o autocarro estacionado e vazio na rua du Parc, em Mertert, comuna que faz fronteira com Alemanha.

Uma equipa policial iniciou as buscas pelo autor do roubo, o que assumiu dado ter percebido que as matrículas eram falsas, e ainda nessa noite conseguiu encontrá-lo e detê-lo na cidade de Wasserbillig, não muito longe do local onde tinha deixado o autocarro.

O suspeito foi presente a um juiz de instrução e o autocarro devolvido ao proprietário.

