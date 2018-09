"A história do geógrafo-pasteleiro aconteceu em agosto deste ano mas não veio nas notícias".

Ladrões de bicicletas

Paula TELO ALVES

Oscar Wilde, na "Importância de se chamar Ernesto", dizia que não se pode confiar num homem sem vícios. O geógrafo sem nome de que se fala nesta crónica é um fanático das duas rodas, e quando fez as malas para rumar à Holanda, em busca de trabalho, há uns poucos de dias, levava o velocípede no carro embalado com os cuidados que se têm com os filhos. O emprego era numa fábrica obscura, a viver numas águas-furtadas com mais meia dúzia de portugueses, a quilómetros do trabalho, e a bicicleta ia dar-lhe jeito. E depois, um homem precisa de companhia.

O geógrafo não tem medo do trabalho manual: em Portugal vive-se como se pode e trabalha-se onde dá, e ele foi pasteleiro anos a fio, habituado a madrugadas ensonadas no calor bruto dos fornos. Fez biscates, trabalhou em lojas, o que desse. Mas foi a ida pela vinda: o quarto tinha condições miseráveis, o salário mal chegava para as despesas, e a bike, essa, teria de ficar na rua, presa fácil dos elementos e dos ladrões de bicicletas. Achou que era demasiado neo-realismo, até para um português, e voltou por onde veio, a dormir no carro em áreas de serviço, mais pobre do que quando partiu.

A história do geógrafo-pasteleiro aconteceu em agosto deste ano mas não veio nas notícias, nem a dele nem a de milhares de portugueses que continuam a desesperar no país onde nasceram, e não é sequer a pior que um jornalista encontra facilmente aos pontapés, se conseguir virar costas à narrativa dominante do sucesso português. Portchugal iz biútiful, a Madonna é nossa, Lisboa foi invadida por novos bárbaros que descobriram agora a cidade mitológica de Ulisses, pululam airbnbis que expulsam de lá quem lá vive, o Porto vai pelo mesmo caminho, o interior sempre a esvaziar-se. Ítaca, o destino de Ulisses na Odisseia, fica cada vez mais longe, a afastar-se como uma miragem ao som traiçoeiro das sereias.