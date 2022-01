Com a entrada em vigor do CovidCheck 3G nas empresas a partir de amanhã, o centro de rastreio de Leudelange alarga o seu período de funcionamento e passa a estar aberto aos domingos entre as 11h e as 19h.

Covid-19

Laboratório em Leudelange vai estar aberto também ao domingo

Susy MARTINS

O laboratório da BioneXt em Leudelange vai estar aberto ao domingo e os de Dudelange e Wincrange vão ver os seus horários alargados.

O CovidCheck 3G nas empresas entra em vigor este sábado (15 de janeiro). As pessoas não vacinadas ou recuperadas terão de apresentar todos os dias um certificado de um teste negativo.

Para evitar longas filas de espera, o laboratório BioneXt decidiu alargar os seus horários de abertura em alguns dos centros.

O centro de despistagem de Leudelange passa a estar aberto aos domingos entre as 11h e as 19h.

Para além dos horários habituais, o laboratório de Dudelange também vai estar aberto de segunda a sexta-feira entre as 15h e as 19h, unicamente para os testes à Covid-19.O mesmo vale para o laboratório de Wincrange, mas entre as 17h e as 19h.



