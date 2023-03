Líder do PSD visita o Luxemburgo esta semana

Luís Montenegro estará de visita ao Grão-ducado na próxima sexta-feira e sábado para contactar a comunidade portuguesa.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, visitará o Luxemburgo na próxima sexta-feira e sábado, com o objetivo de contactar a comunidade portuguesa e participar na convenção nacional do Partido Social-Cristão (CSV), sábado, dia 25 de março, em Ettelbrück.

Na sexta-feira, Luís Montenegro visitará a empresa de construção portuguesa Sopinor, pelas 14h00, seguindo depois para a Rádio Latina, onde será entrevistado pouco depois das 17h00. Ainda neste dia, o presidente do PSD vai reunir-se com militantes do PSD no Luxemburgo terminando o programa com um jantar com representantes do Partido Cristão-Social (CSV) e sociais democratas, como refere o programa da viagem publicado no site do PSD.

No sábado de manhã, Luís Montenegro fará uma visita ao Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A) e pelas 10h30 fará uma intervenção no Congresso Nacional do CSV, em Ettelbrück. Depois, segue para visitar a comunidade portuguesa de Paris, França.



O líder do PSD já não estará no país no domingo, dia do jogo Luxemburgo-Portugal, para o apuramento para o Euro 2024, que contará com a presença no Estádio do Luxemburgo do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Além de assisterem ao jogo, o Presidente e o primeiro-ministro portugueses irão apelar à inscrição dos portugueses nos cadernos eleitorais e apelar à participação eleitoral.

Luís Montenegro irá assistir ao jogo, mas através da televisão, em Paris, onde estará com a comunidade portuguesa da capital francesa.

A visita do presidente do PSD ao Grão-Ducado insere-se na iniciativa “Sentir Portugal” que este mês é dedicada às comunidades portuguesas em vários países europeus.

Montenegro inicia as visitas na quarta-feira, com uma visita aos portugueses de Bruxelas, na Bélgica, seguindo depois para Dusseldorf (Alemanha), de onde parte para o Luxemburgo. Depois, vai estar em Paris e de seguida em Genebra, na Suíça, onde encerra, a 28 março, a viagem.

