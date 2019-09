Digitalização, empreendedorismo, migração, futebol. Estes são alguns dos motivos que trazem a primeira-ministra sérvia ao Luxemburgo.

Líder do governo sérvio recebida com honras militares no Luxemburgo

Manuela PEREIRA

Ana Brnabić inicia hoje uma visita de trabalho de dois dias ao Grão-Ducado. É recebida na praça Clairefontaine pelo seu homólogo luxemburguês Xavier Bettel e tem direito a honras militares.

Depois da cerimónia, os dois líderes de governo reúnem-se à porta fechada, num encontro dominado pelas relações entre os dois países e entre a União Europeia e os balcãs ocidentais.

Os desafios da digitalização são, no entanto, o tema dominante das conversações, até porque os dois líderes governamentais, que também tutelam a Digitalização, marcam presença no fórum económico Sérvia-Luxemburgo, na Casa das Startups.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara de Comércio do Luxemburgo e inclui, também, a assinatura de um memorando de entendimento entre as câmaras de comércio dos dois países.

O primeiro dia de visita da governante sérvia fecha com uma audiência com o chefe de Estado, o Grão-Duque Henri, no respetivo palácio. De seguida, Ana Brnabić tem agendada uma reunião com o presidente do Parlamento, Fernand Etgen, e com a comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação, Imigração e Asilo.

Na terça-feira, segundo e último dia da visita oficial, a governante balcânica vai participar nas cerimónias alusivas aos 75 anos da libertação da cidade do Luxemburgo, após a ocupação nazi.

Ana Brnabić conclui a visita oficial ao Grão-Ducado, sob o signo do futebol. A líder sérvia vai assistir ao jogo entre as seleções do Luxemburgo e da Sérvia, no estádio Josy Barthel, a partir das 20:45, na companhia de Xavier Bettel e do ministro do Desporto, Dan Kersch.