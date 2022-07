De acordo com a autarquia, a designação da Boulevard de Kiev segue as regras do espaço francófono. Mas deverá haver sinalética com a versão ucraniana.

'Kyiv, não Kiev'. Polémica com grafia russa em novo 'boulevard' do Luxemburgo

A comuna da Cidade do Luxemburgo anunciou recentemente que a capital vai ter a N3, a nova via que vai ligar Howald à Gare em 2023, terá o nome "Boulevard de Kiev", como "símbolo de solidariedade, empenho e apoio" do Grão-Ducado para com a Ucrânia e o povo ucraniano.

Mas alguns membros da comunidade ucraniana do Luxemburgo mostraram-se desapontados com a grafia escolhida para a designação daquela estrada, que advém do russo. Em ucraniano, o nome da capital ucraniana escreve-se Kyiv.

Em resposta escrita à RTL, a comuna da capital afirma que a designação está de acordo com a forma com os outros nomes do espaço público do Luxemburgo. "Na Cidade do Luxemburgo e em todo o país, todas as praças e ruas têm nomes em francês", justificou.

Boulevard terá grafia dupla

Apesar de defender o nome do boulevard, a autarquia acrescentou que "a sinalética da estrada vai incluir mais tarde o nome em ucraniano, além de francês", Boulevard de Kyiv.

Nos últimos anos, sobretudo depois da anexação da Crimeia, a Ucrânia tem encetado vários esforços para eliminar vestígios da herança cultural e linguística da antiga União Soviética do país, promovendo as transliterações ucranianas de lugares ucranianos, mesmo a nível internacional.

Em 2018, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia chegou mesmo a lançar uma campanha online chamada "Kyiv not Kiev (Kyiv, não Kiev)" para promover a grafia ucraniana na comunicação social internacional. Mas há vários países, nomeadamente no espaço francófono, onde os jornais ainda usam maioritariamente a designação russa.

