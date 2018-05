Fazem parte do primeiro grupo de civis contratados para trabalhar na missão da NATO no Kosovo (KFOR). Pedro, Sérgio e Tiago são enfermeiros portugueses e prestam serviço numa nova clínica militar co-financiada pelo Luxemburgo, na capital kosovar, Pristina.

Luxemburgo 5 min.

Kosovo. Portugueses trabalham em clínica co-financiada pelo Luxemburgo

Henrique DE BURGO Fazem parte do primeiro grupo de civis contratados para trabalhar na missão da NATO no Kosovo (KFOR). Pedro, Sérgio e Tiago são enfermeiros portugueses e prestam serviço numa nova clínica militar co-financiada pelo Luxemburgo, na capital kosovar, Pristina.

À hora marcada da passada quarta-feira, 8h, o avião militar belga Embraer ERL-145 levantou voo do aeroporto do Findel. Destino: Pristina, Kosovo. Missão: levar e trazer no mesmo dia uma comitiva luxemburguesa que foi conhecer a nova clínica que o Grão-Ducado ajudou a pôr em marcha no Kosovo, com a oferta de 12 milhões de euros (ver artigo ao lado).

“Infelizmente a última bandeira que arreámos aqui foi a do Luxemburgo”, foram as primeiras palavras do chefe do gabinete de relações públicas da KFOR, o coronel italiano Vincenzo Grasso, no ’briefing’ de boas vindas.

O Luxemburgo integrou a KFOR desde 2000, um ano depois do início desta missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, no acrónimo em inglês), com mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Em outubro de 2017, os militares luxemburgueses terminaram a missão no Kosovo, mas o Grão-Ducado continua presente no terreno, agora através do financiamento a um dos complexos do Camp Film City, onde está a sede do quartel-general da KFOR, em Pristina.

Depois da retirada do contingente alemão, que assegurava parte dos cuidados de saúde dos militares, e da falta de capacidade militar para cobrir a missão, a NATO decidiu, pela primeira vez, contratar uma empresa privada para assegurar o serviço. A Iqarus, com sede no Dubai, foi a empresa escolhida e conta com 36 profissionais, todos civis.



A nova clínica foi maioritariamente financiada pelo Luxemburgo. Foto: Henrique de Burgo

Trabalhadores portugueses chegaram em janeiro

Pedro Aguiar é um dos portugueses que trabalham para a Iqarus. Natural de Aveiro, mas residente há “alguns anos” em Lyon, França, Pedro Aguiar chegou ao Camp Film City em janeiro. Conta com 20 anos de carreira, com “algumas experiências no campo militar e outras na área de exploração de petróleo e gás”. Nos últimos cinco anos esteve em África. Agora, a realidade é outra.

“É um trabalho diferente, agradável. As instalações são novas, o volume de pacientes é aceitável para o tipo de instalações que temos. Tem sido uma boa experiência para mim e para toda a equipa que cá está”, diz o aveirense ao Contacto.

Na equipa que gere e na outra há mais portugueses. “Trabalhamos com duas equipas fixas. Nesta equipa somos três enfermeiros portugueses e na outra também, com o enfermeiro-chefe Rui Ferreira. Olhe, este é o Tiago”, interrompe Pedro Aguiar, para apresentar o colega portuense. “Vou chamar o Sérgio”, acrescenta, apressado, porque não quer perder de vista a comitiva luxemburguesa que anda pelas salas a ver os equipamentos e a falar com os profissionais da Iqarus.



Foto: Chris Karaba

Tiago Vale chegou em fevereiro, depois de ter passado pelo hospital de Santo António, no Porto, no INEM, e em missões internacionais das Nações Unidas.

A equipa de Pedro Aguiar trabalha durante cinco semanas seguidas e descansa outras cinco. “Isto passa rápido. A equipa é excelente e gosto bastante”, diz Tiago Vale. Em menos de meio minuto chega Sérgio Dias. Este enfermeiro algarvio trocou Angola pelo Kosovo. Tal como Pedro, também chegou em janeiro, altura em que foi inaugurada a clínica. Sérgio leva oito anos a fazer carreira no estrangeiro.

Quando questionado como é viver longe de casa e da família, diz estar já “habituado”. “No nosso tempo de descanso, vamos para junto da família e normalmente fazemos também formação durante esse período. Alguns chegam mesmo a fazer horas em bancos de urgência ou internamentos em Portugal. É também neste período que pomos as nossas competências técnicas em dia”, conta Sérgio Dias.



Foto: Chris Karaba

Matar saudades de Portugal com “muito bacalhau”

E como matam saudades de Portugal? "Bacalhau, muito bacalhau! Uma anedota que costumamos contar por cá é que nas nossas malas trazemos sempre 23 quilos de comida portuguesa (risos), para matar saudades de Portugal”, responde o enfermeiro-chefe Pedro Aguiar.

Além dos enfermeiros portugueses há ainda um outro civil português a trabalhar no quartel-general e mais três soldados lusos. “Em tempo permanente, somos sete portugueses aqui. Juntamo-nos mais aos sábados e domingos”, diz Pedro Aguiar.

Um é do Benfica, outro do Porto e o terceiro do Sporting

O número já dava para formar uma equipa de futebol? “Vontade não falta, mas o problema do futebol é sempre a questão clubística”, diz o portuense e portista Tiago Vale, “muito feliz a acompanhar o campeonato” português de futebol [a 2 de maio não era ainda conhecido o campeão nacional].

“Olhe, o Sérgio já nem tanto”, provoca o benfiquista Pedro Aguiar. “Estou um bocado desapontado, mas já estou habituado. Sou verde e há cerca de 18 anos que não sei o que é ganhar o campeonato. Aquele presidente...”, desabafa Sérgio Dias.

“Falta agora o outro, o Benfica, o campeão, é claro!”, diz, por seu turno, Pedro Aguiar. “O ex-campeão”, corrige Tiago Vale, provocando um coro de gargalhadas entre os três enfermeiros dos três maiores emblemas de Portugal.

É o futebol, a gastronomia, mas também a rádio portuguesa, ouvida através da internet, que fazem os portugueses do Camp Film City sentir-se “um pouco em casa”.



Imagem de umas das salas da clínica. Foto: Chris Karaba

Já quando estão juntos com o resto dos colegas, a língua portuguesa dá lugar à “língua nacional da empresa”. “É em inglês que nos entendemos”, confirma Pedro Aguiar, que dirige a sua equipa todos os dias, das 8h às 18h, também em apoio às outras unidades hospitalares da KFOR.

“Essas unidades básicas não têm, por exemplo, análises, raios-x ou ecografia. Cada vez que precisam de ajuda, enviam-nos os doentes. Para já ainda não abrimos o bloco operatório, porque não tivemos doentes graves. Mas estamos cá para isso, se for preciso”, refere o aveirense.

De janeiro para cá, os doentes tratados apresentaram apenas “lesões pequenas, desportivas, algumas delas, e casos de clínica geral. Temos todos experiência hospitalar, trabalhámos todos em urgências com doentes de grande trauma. Felizmente, até agora, isto tem sido fácil de gerir”, conclui Sérgio Dias.

(O jornalista viajou a convite do Ministério da Defesa)