Knuedler’ volta a acolher feira da ladra no domingo. Lojas também abrem

Diana ALVES É a segunda edição após uma longa paragem devido à pandemia de covid-19.

A feira da ladra regressa no domingo, 6 de setembro, ao ‘Knuedler’ (Praça Guillaume II), no coração da capital.

A autarquia da cidade do Luxemburgo garante que as recomendações sanitárias no âmbito da luta contra o coronavírus serão “estritamente respeitadas”.

Contactada pela Rádio Latina, fonte do Serviço Espaços Públicos, Festas e Mercados da autarquia lembrou que o uso de máscara é obrigatório. Outra das medidas de segurança diz respeito ao número de bancas, agora limitado a 80 – antes da pandemia a média oscilava entre as 110 e as 120 –, e à distância de dois metros entre cada stand.

Medidas que não terão afastado os visitantes. De acordo com a comuna da cidade do Luxemburgo, a primeira edição do chamado ‘vide-grenier’ “correu bem e houve muitos visitantes”.

Como é hábito, no dia do mercado as lojas do centro da capital e do bairro da gare têm autorização para abrir as portas. A lista dos comércios participantes pode ser consultada em cityshopping.lu.

Glacismaart arranca hoje O Glacismaart, a tradicional feira de ladra à luxemburguesa, começou hoje, às 10h.

Para facilitar a circulação na cidade, o estacionamento será gratuito nos parques “Schuman”, “Stade”, “P+R Howald, Lux-Sud A+B” e “P+R Bouillon”. Várias linhas de autocarro ligarão os parques de estacionamento ao centro da capital. Os horários estão disponíveis no site da autarquia, em busgratuits.vdl.lu.

O ‘vide-grenier’ é uma iniciativa da capital que permite a particulares venderem móveis, artigos de decoração e outros objetos usados num mercado a céu aberto instalado em plena Praça Guillaume II.

A feira tem lugar no primeiro domingo do mês, entre abril e outubro, e abre das 10h00 às 19h00. Restam apenas duas edições: a 6 de setembro e a 4 de outubro.



