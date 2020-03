Este organismo de justiça não registou, até ao momento, nenhum caso de contaminação dentro do tribunal.

Kirchberg. Tribunal de Justiça da UE adota teletrabalho e só mantém audiências

Este organismo de justiça não registou, até ao momento, nenhum caso de contaminação dentro do tribunal.

(hdb/Lusa) - O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), com sede no Luxemburgo, anunciou que nos próximos dias as suas instalações em Kirchberg serão "reservadas às atividades imprescindíveis", como audiências de alegações.

O resto do trabalho vai ser feito à distância, recorrendo aos meios tecnológicos adequados, para evitar o coronavírus Covid-19, anunciou o Tribunal de Justiça da UE em comunicado.

Este organismo de justiça indica ter adaptado as suas "modalidades de trabalho a fim de fazer face a um contexto inédito" e garante não ter registo, até ao momento, de nenhum caso de contaminação dentro do tribunal - ao contrário do que já aconteceu noutras instituições europeias.