João Figueiredo ocupava o cargo desde 2016.

Kirchberg

Morreu membro português do Tribunal de Contas Europeu, sediado no Luxemburgo

Henrique DE BURGO João Figueiredo ocupava o cargo desde 2016.

O membro português do Tribunal de Contas Europeu, João Figueiredo, morreu subitamente esta terça-feira à noite, disse à Lusa fonte da instituição sediada em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.

João Figueiredo nasceu em Angola em 1955 e substituiu Vítor Caldeira no Tribunal de Contas Europeu no dia 1 outubro de 2016. Entre os cargos ocupados em Portugal, encontram-se os de juiz do Tribunal de Contas, secretário de Estado da Administração Pública no Governo de José Sócrates ou diretor-geral dos Serviços Prisionais.

Os membros do TCE são propostos por cada Estado-membro e nomeados pelo Conselho da União Europeia após consulta ao Parlamento Europeu.



(Com Agência Lusa)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.