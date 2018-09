Kirchberg: Greenpeace exige a Macron fecho de central nuclear na fronteira com o Luxemburgo

A convite do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, o presidente francês, Emmanuel Macron, estará no Grão-Ducado para uma visita de trabalho com Mark Rutte e Charles Michel, respetivamente, primeiro-ministro de Holanda e da Bélgica. À tarde, Macron participa ao lado de Bettel num diálogo com cidadãos sobre a União Europeia na Philharmonie.