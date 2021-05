A polícia lançou um apelo a testemunhas que possam ter informações sobre estes dois homens que nesta manhã de terça-feira ameaçaram e roubaram dois transeuntes e fugiram.

Kirchberg. Estes homens assaltaram duas pessoas e podem ter uma arma

Por volta das 11h10 desta manhã de terça-feira estes dois indivíduos da foto terão ameaçado a assaltado duas pessoas que caminhavam nas imediações da rua Léon Hengen, em Kirchberg, segundo conta a polícia no comunicado divulgado esta tarde.

Por volta das 11h10 desta manhã de terça-feira estes dois indivíduos da foto terão ameaçado a assaltado duas pessoas que caminhavam nas imediações da rua Léon Hengen, em Kirchberg, segundo conta a polícia no comunicado divulgado esta tarde.

Trata-se de um apelo público emitido pela Polícia do Luxemburgo que divulga ainda a imagem de abertura desta notícia, esta é a fotografia dos dois assaltantes captada no momento da sua fuga após o assalto.

De acordo com as autoridades, após terem roubado um telemóvel e uma carteira às vítimas os "dois jovens, com cerca de 19/20 anos" fugiram a pé em direção ao centro desportivo Coque.

As autoridades iniciaram então uma "caça aos homens". Segundo o perfil traçado pela polícia dos dois jovens, um deles é bastante magro e o outro parecendo ter excesso de peso. Ambos estavam vestidos com roupas escuras, como se vê na imagem. A polícia vinca ainda que de "acordo com mais informações os assaltantes estavam armados".

De acordo com as descobertas iniciais, ambos estavam a usar roupa escura ou preta. De acordo com mais informações, os perpetradores estavam armados. "Assume-se que estão na posse de uma arma de fogo ou de uma arma branca (faca)".

Os agentes policiais pede a quem possa ter alguma informação útil para contactar a Polícia do Luxemburgo através do telefone (+352) 244 40 1000 ou pelo e-mail Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

