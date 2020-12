As obras da estação terminal LuxExpo decorrem a bom ritmo. Em abril próximo deverá estar pronto um novo silo de estacionamento para cerca de 600 automóveis.

Kirchberg. A nova porta de entrada da capital vai ter 600 lugares estacionamento

As obras da estação terminal LuxExpo decorrem a bom ritmo. Em abril próximo deverá estar pronto um novo silo de estacionamento para cerca de 600 automóveis.

(str) É mais do que uma paragem de autocarro com ligação ao elétrico: O terminal LuxExpo em Kirchberg, vai desempenhar um papel fundamental nas futuras ligações de transportes públicos e permitir aos residentes aí trocar diretamente entre diferentes meios de transporte.



Conforme anunciado pelo Ministério da Mobilidade e pelo Fundo Kirchberg, tudo está a ser feito para que as obras deste importante terminal de transbordo sejam concluídas o mais rápido possível. A partir do final de fevereiro o local já vai ficar muito mais agradável com a colocação de plantas, bancos, caixote de lixo entre outros ornamentos.



595 vagas de estacionamento em cinco andares



Em abril, o Fonds Kircherg prevê concluir mais uma importante infraestrutura de apoio aos passageiros da cidade: um silo de estacionamento com cinco andares com capacidade para 595 veículos no total. O novo local oferece as possibilidades de estacionamento de curta e de longa duração, pagos ao dia ou por um período maior de tempo. Na mesma altura deverão ficar também terminadas as novas instalações sanitárias que substituem assim as atuais que são temporárias.

O terminal vai continuar a crescer. Em maio, o mais tardar em junho, abrirá ao público uma loja de produtos 'delicatessen' e um pequeno supermercado. E ainda um novo caixa multibanco.

