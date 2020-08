Devido à covid-19, as salas de cinema do grupo apenas acolheram 180.000 espectadores nos seis primeiros meses de 2020, o que representa uma quebra de 59,4%.

Kinepolis Luxemburgo com prejuízo de 360.000 euros no primeiro semestre do ano

Diana ALVES

A cadeia de cinemas Kinepolis registou uma perda de 360.000 euros no primeiro semestre de 2020.

No período homólogo do ano passado, a empresa tinha tido lucros de 1,9 milhões de euros, de acordo com o balanço semestral do grupo, divulgado pela revista Paperjam.

Devido à pandemia de covid-19, que manteve as salas de cinema fechadas durante três meses, os complexos do grupo belga no país acolheram apenas 180.000 espectadores nos seis primeiros meses de 2020, o que representa uma quebra de 59,4%.

No segundo trimestre do ano, que incluiu ainda duas semanas de confinamento, o decréscimo foi de 10% na variação anual.

Mesmo assim, o valor é inferior ao registado na vizinha França onde o grupo assistiu a uma quebra de 21%.

Entre janeiro e julho, as salas de cinema Kinepolis no Luxemburgo permitiram encaixar 3,57 milhões de euros, ou seja, 3,2% dos lucros totais da empresa.



