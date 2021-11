O Conselho de Ministros desta segunda-feira poderá ser o último para os ministros do Trabalho, Dan Kersch, e da Segurança Social e Agricultura, Romain Schneider.

Demissão

Kersch e Schneider deverão deixar o Governo ainda antes do Natal

Uma informação avançada esta manhã pela RTL e amplamente divulgada na comunicação social. Já se sabia que os dois políticos do LSAP queriam deixar o Governo, no entanto não se esperava que fosse ainda antes do Natal.

Segundo os primeiros rumores, o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch deverá ser substituído pelo presidente de fração socialista, Georges Engel.

Kersch assumiu funções governamentais desde 2018 sob a liderança de Xavier Bettel.

O ministro da Segurança Social e da Agricultura, Romain Schneider, deverá ser substituído pelo deputado e burgomestre de Diekirch, Claude Haagen. Romain Schneider entrou para o Governo em 2009, sendo que foi eleito deputado pela primeira vez em 2004.

