Kayl. Surto em lar de idosos faz nove mortes

Mais um surto num lar de idosos no Grão-Ducado. Desta vez é o Vitalhome, em Kayl, que está "gravemente afetado" pela covid-19, de acordo com a Cruz Vermelha de Luxemburgo.

Nove residentes morreram por causa do vírus e 38 pessoas, 25 residentes e 13 cuidadores, estão infetados. O primeiro caso foi detetado no sábado, 27 de fevereiro. Os residentes foram confinados nos quartos e foi imposta a proibição de visitas externas.

O Vitalhome acomoda até 40 residentes. Atualmente, tem apenas pessoas com idade média de 85 anos, logo, um grupo particularmente vulnerável ao vírus. Até 23 de março, tinham sido vacinados apenas 12.

"O nosso pensamento vai, em primeiro lugar, para as pessoas que perderam um ente querido, mas também aos residentes que ainda estão hospitalizados. Para além do reforço das medidas de saúde, disponibilizamos uma equipa de apoio social e psicológico a todos os interessados" , disse à AFP Catherine Gaspenne, diretora da associação de assistência domiciliar "Aides et Soins".

Desde o início da pandemia da covid-19 já morreram 324 pessoas nos lares de idosos do Luxemburgo. O número representa pouco menos de metade dos 719 mortos no total no país até à data.

A informação foi divulgada na passada terça-feira em conferência de imprensa pela ministra da Família, Corinne Cahen. São "324 famílias e amigos que estão em luto", acrescentou .



