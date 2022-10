As autoridades lançaram um apelo às testemunhas para encontrar dois homens envolvidos num roubo que ocorreu no domingo à tarde.

Crime

Kayl. Polícia procura suspeitos de assalto em lar de idosos

Redação As autoridades lançaram um apelo às testemunhas para encontrar dois homens envolvidos num roubo que ocorreu no domingo à tarde.

O assalto aconteceu no domingo, por volta das 17h10, em Kayl. De acordo com a polícia grã-ducal, os dois indivíduos entraram no quarto de um utente que estava ausente, nesse momento, e roubaram um telemóvel e uma carteira.

Os dois intrusos agrediram depois um funcionário que tentou bloquear-lhes o caminho. A polícia lançou uma operação de buscas, mas ainda não conseguiu encontrar a dupla.

Roubos violentos aumentaram em 2021 no Luxemburgo Em 2021, houve 505 roubos violentos, sendo que se registaram 19 assaltos à mão armada, ocorridos sobretudo em estações de serviço. Os assaltos a habitações desceram e houve uma ligeira subida nos delitos contra pessoas, tendo sido registados três homicídios.

Esta segunda-feira foi lançado um apelo às testemunhas, com uma descrição dos dois alegados assaltantes. Ambos têm entre 20 e 25 anos e medem cerca de 1,75m. Um deles era corpulento, tinha barba e estava a usar um blusão preto, calças cinzentas e sapatos pretos. O outro era mais esguio, tinha barba e estava a usar um blusão preto, calças azuis e sapatos pretos.

Quem tiver pistas sobre o seu paradeiro, poderá contactar a esquadra de polícia de Esch-sur-Alzette por telefone (+352 244 52 1000) e por e-mail (police.esch@police.etat.lu).

