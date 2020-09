Para os jovens luxemburgueses a estudar no estrangeiro, esta forma de votar iria facilitar o processo.

Juventude Democrata e Liberal reivindica voto eletrónico

Susy MARTINS Para os jovens luxemburgueses a estudar no estrangeiro, esta forma de votar iria facilitar o processo.

A Juventude Democrata e Liberal (JDL) reivindica a introdução do voto eletrónico nas eleições legislativas de 2028.

Num comunicado, a JDL frisa que para os jovens luxemburgueses a estudar no estrangeiro, esta forma de votar iria facilitar o processo, sublinhando que é uma alternativa segura ao voto por correio. Ainda segundo os jovens do Partido Democrático (DP), nas eleições legislativas de 2018, cerca de 5,4% dos votos oriundos do estrangeiro, não foram validados, porque não chegaram a tempo, ou seja mais de 2.000 pessoas votaram, mas o seu voto não foi válido.Os jovens liberais defendem contudo a manutenção do voto presencial nas mesas de voto ou por correio, sendo que o voto eletrónico seria apenas uma opção suplementar para os eleitores.

Uma outra proposta é de tornar possível o voto digital nas mesas de voto. Isso evitaria, segundo a JDL, que as pessoas se enganam-se com os votos, uma vez que algumas pessoas se enganam com o número de votos que podem dar aos políticos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.