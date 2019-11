Na origem da acusação está um email que a governante enviou aos representantes comerciais da capital, queixando-se da interferência das obras do elétrico na sapataria familiar.

Juventude Cristã-Social acusa ministra Cahen de “abuso de poder”

Susy TEIXEIRA MARTINS

A Juventude Cristã-Social (CSJ) acusa a ministra da Família de favorecer a empresa familiar, no caso a sapataria “Chaussures Léon”, situada na avenida da Liberdade, na cidade do Luxemburgo. A CSJ diz que Corinne Cahen viola a lei de “conflito de interesses” ao queixar-se das obras do elétrico junto da União dos Comerciantes da cidade do Luxemburgo (UCVL), entidade que a ministra presidiu, entre 2008 e 2012, época durante a qual também foi gerente da loja “Chaussures Léon”. Uma atividade que desempenhou desde 2001 até ser eleita ministra, ou seja, até 2013.

Na origem das acusações está um email que Corinne Cahen enviou, no passado mês de abril, à UCVL no qual denunciava a situação complicada em que a sapataria se encontrava por causa dos trabalhos de construção da linha do elétrico. Um email que a ministra enviou do seu endereço eletrónico profissional.

A CSJ considera esta situação “inadmissível”, denunciando, em comunicado, o que defende ser “conflito de interesses” e “falta de transparência da ministro e do governo”.

Os jovens do Partido Cristão Social (CSV), o maior partido da oposição, questionam se “o comportamento da ministra não viola o código deontológico”.

A ministra da Família já reagiu às acusações. Numa publicação na sua conta oficial na rede social Facebook, Corinne Cahen reconhece ter enviado o email e lamenta tê-lo feito desde o seu endereço eletrónico profissional. Explica, no entanto, que o fez no interesse de todos os comerciantes do bairro da gare, da capital, e não apenas em defesa do negócio de família. A governante sublinha que deixou de gerir a sapataria desde que foi nomeada ministra, ou seja, desde 2013.