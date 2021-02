Um tribunal belga condenou, esta quinta-feira, o diplomata iraniano acusado de entregar um engenho explosivo na cidade do Luxemburgo para ser utilizado num ataque terrorista em França.

Justiça belga condena diplomata iraniano que entregou bomba no Luxemburgo

Henrique DE BURGO

Assadollah Assadi foi condenado a 20 anos de prisão por ter planeado um ataque com explosivos, em 2018, contra 25 mil pessoas que iriam reunir-se no Conselho Nacional de Resistência do Irão, a norte de Paris.

O diplomata de 49 anos, a que a imprensa belga refere como sendo um agente secreto, foi acusado de tentativa de assassinato de natureza terrorista e participação em atividades de um grupo terrorista.

Outros três cidadãos belgas de origem iraniana foram ainda condenados a penas entre 15 a 18 anos de prisão por cumplicidade na tentativa de ataque.

O ataque foi impedido com a ajuda da polícia luxemburguesa, que testemunhou o momento em que Assadollah Assadi entregava um engenho explosivo a outra pessoa, no dia 28 de junho de 2018.

A operação ocorreu no supermercado Alima, na rue Aldringen, na capital, mas a detenção ocorreu na Bélgica quando três pessoas se preparavam para viajar até França com meio quilo de explosivos e um detonador.



