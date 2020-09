Há cinco anos que a comuna de Junglinster tem atraído cerca de 200 novos habitantes por ano, totalizando atualmente 8.000. O dado foi revelado à margem de uma visita do ministro da Segurança Interna e da Habitação, Henri Kox, àquela autarquia.

Junglinster atrai 200 novos habitantes por ano

Na área da segurança interna, ficou decidido reforçar a presença policial em algumas áreas da comuna, com o ministro a lembrar que está previsto, a nível nacional, recrutar mais de 600 agentes até 2023.

No que toca à habitação, a aposta passa pela habitação a preço acessível, havendo vários projetos em fase de planificação, a cargo de promotores públicos como o Fundo da Habitação e a Sociedade Nacional da Habitação Barata (SNHBM).

Henri Kox tem nos últimos tempos visitado algumas comunas do país, com objetivo de reforçar a comunicação com as autarquias através de uma presença regular no terreno.



