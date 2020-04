O ex-líder da Comissão Europeia afirmou ainda assim que o perigo do populismo permanece e que a UE deve responder à altura da crise.

Luxemburgo 2 min.

Juncker: "UE não está ameaçada nem na sua essência nem na sua coesão"

Bruno Amaral de Carvalho O ex-líder da Comissão Europeia afirmou ainda assim que o perigo do populismo permanece e que a UE deve responder à altura da crise.

Jean-Claude Juncker deu uma entrevista esta segunda-feira ao espanhol El País onde afirmou que é necessário um “aumento massivo” do orçamento europeu para fazer frente às consequências sociais e económicas da pandemia do novo coronavírus. O ex-presidente da Comissão Europeia, confinado no Luxemburgo na sua residência privada, mostrou-se satisfeito com o acordo concluído pelo Eurogrupo na semana passada e, apesar da tensão dos debates internos no seio da União Europeia, acredita que “a ideia dos eurobounds vai passar mas que é preciso tempo para a levar à prática”.

Sobre o aspetos mais positivos do acordo, Juncker destacou o montante do apoio anunciado e sublinhou que a utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) é um gesto a “saudar especialmente porque as duras condições que rodeavam a sua utilização foram corrigidas para as tornar mais suportáveis”. O ex-dirigente europeu recordou que a ideia da Comissão Europeia “de co-financiar os regimes de desemprego parcial é também um passo na direção certa”.

Em resposta a quem aponta os perigos do crescimento da extrema-direita no norte da Europa pela ajuda ao sul da UE, Juncker não escondeu que possa existir esse risco mas lembrou que a inação de um mecanismo de solidariedade poderia alimentar o populismo em países como Itália. A reação do governo holandês foi também objeto de incompreensão do ex-presidente da Comissão Europeia afirmando que é um tipo de discurso rejeitado no sul do continente e que a ideia dos coronabounds “não é para mutualizar a dívida passa mas a dívida futura, que é limitada no tempo e no seu objetivo”.

Perante as imagens da solidariedade da China e da Rússia com vários países europeus, o político luxemburguês considerou que os Estados membros não cumpriram com as suas obrigações em casos como o de países europeus que não fazem parte da UE. Deu o exemplo da Sérvia. Apesar de considerar que a China tenta tirar proveito da atual situação, considera que “este entusiasmo pela China e pela Rússia vai esmorecer” depois das decisões do Eurogrupo.

Juncker, que liderou a UE entre 2014 e 2019, não crê também que haja falta de liderança nas instituições europeias. “As qualidades dos líderes dos anos 80 e 90 foram muito idealizadas e foi menos harmonioso do que se pensa”, afirmou. E não acompanha as declarações do seu amigo Jacques Delors que chegou ao ponto de alertar para o risco de esta crise poder pôr termo à UE. “Não vou tão longe como o meu amigo Delors, embora o aviso que ele deu tenha chegado na altura certa, porque estávamos em risco de mergulhar a Europa numa crise sem fim. Creio que a União Europeia não está ameaçada nem na sua essência nem na sua coesão, mas esta terá de ser trabalhada com diligência todos os dias.

