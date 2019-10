O presidente da Comissão Europeia afirma que Freitas era um verdadeiro democrata-cristão e que teve um papel decisivo no período pós-revolucionário.

Juncker recorda "papel decisivo" de Freitas do Amaral na instauração da democracia

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, enviou as "sinceras condolências" à família do fundador do CDS e antigo ministro Freitas do Amaral, que hoje morreu aos 78 anos, recordando o seu "papel decisivo na democracia em Portugal".

Très sincères condoléances à la famille du Professeur Freitas do Amaral. Un vrai chrétien démocrate qui a eu un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie au Portugal. pic.twitter.com/KuzenNhuvl — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 3, 2019

"Condolências muito sinceras à família do professor Freitas do Amaral. Era um verdadeiro democrata-cristão e teve um papel decisivo na consolidação da democracia em Portugal", garante o presidente da Comissão Europeia na sua conta de Twitter.

O fundador do CDS e ex-ministro Diogo Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira, aos 78 anos.



Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941.

