Em tempo de despedidas e antes de ser operado a um aneurisma Jean-Claude Juncker dá uma entrevista à revista alemã Der Spiegel onde fala de tudo. À sua maneira

Juncker: Dos beijos a Putin, à bebida, os portugueses e a reforma

Paula SANTOS FERREIRA Em tempo de despedidas e antes de ser operado a um aneurisma Jean-Claude Juncker dá uma entrevista à revista alemã Der Spiegel onde fala de tudo. À sua maneira

Dias antes de ser submetido a uma cirurgia a um aneurisma e com as despedidas oficiais já feitas da presidência da Comissão Europeia CE, Jean Claude Juncker volta a dar uma entrevista à revista alemã ‘Der Spiegel’ onde fala de novo sobre os portugueses no Luxemburgo, mas também sobre os truques a Trump, de como é um homem de afetos, e da boa vida que espera ter agora no Grão-Ducado, com tempo para fazer o que lhe apetece.

“Beijei o Putin… E não me parece que tenha prejudicado a Europa”. Foi esta a declaração feita pelo ex primeiro-ministro luxemburguês durante a entrevista que a ‘Der Spiegel’ escolheu para título. Juncker deveria ter abandonado na passada quinta-feira a comissão, mas depois da convalescença da cirurgia vai retomar os trabalhos até ao final de novembro.

E porque teve Juncker de beijar Puttin?

Jean-Claude Juncker demonstra na entrevista que de facto é um homem de afetos. Precisa do contacto físico com as pessoas. Abraçar, beijar, dar palmadas nas costas, faz parte da sua forma espontânea de comunicar. Ao 'Der Sipegel' assume que por vezes a sua equipa lhe pedia para ser mais frio e distante. Mas ele nunca cumpria.

“Eu sou quem eu sou” frisou. “Se sou beijado por Erdogan, então também o beijo. Eu beijei Putin e fui beijado por Putin. Certamente que não prejudicou a Europa”, declarou.

A aposta sobre o Brexit

Jean-Claude Juncker conta que quando o então primeiro-ministro David Cameron lhe contou, em 2014 que iria realizar o referendo ele avisou-o: “Vai perder”. Então, Juncker decidiu fazer uma aposta com Jonathan Hill, o comissário europeu britânico da altura: “ganho uma libra se a permanência do Reino Unido na EU ganhar e eu dou-lhe um euro se a saída vencer”. “Ainda hoje eu guardo essa libra”.

A luta pelo clima

O luxemburguês recordou as medidas que a União Europeia tomou para reduzir as emissões poluentes. “Estabelecemos metas para 2030 e estamos a esforçarmo-nos para alcançar a neutralidade climática até 2050”, garantiu.

Totalmente a favor do envolvimento das novas gerações nesta batalha, o ex-presidente da CE assumiu: “gosto que os jovens se envolvam, mas também não sou ingénuo. Muito do que está a ser apresentado por eles, é com base em sentimentos, e não é tão fácil assim de alcançar na realidade”.

Os truques usados com Donald Trump

O entrevistador pergunta ao ex primeiro-ministro luxemburguês como ele conseguiu estabelecer uma relação especial com Donald Trump e fazer com que o presidente dos EUA não aumentasse, por enquanto, a guerra comercial com a UE, por causa do clima.

“Um dos meus pequenos truques foi usar apenas as estatísticas dos EUA enquanto conversei com o presidente Trump. Então, quando Trump dizia: "Não acredito nos seus números", eu respondia: "Estes são os seus números".

Outra das estratégias foi oferecer a Donald Trump uma fotografia do cemitério militar americano, no Luxemburgo.

“O general George Patton está enterrado lá”. Eu sabia que Trump tem em grande consideração os militares de sucesso, sobretudo os generais Depois expliquei-lhe que aquele pequeno pedaço de terra no Luxemburgo onde estão enterrados cinco mil militares americanos, é território americano. Ele ficou profundamente sensibilizado. Estas são o tipo de pequenas coisas que podem abrir corações.

Em que língua sonha o Juncker?

Como Jean-Claude Juncker domina várias línguas é-lhe perguntado se, às vezes, sonha em alemão. “Isto vai ser muito dececionante para os luxemburgueses, mas tenho que admitir que não sei em qual idioma eu sonho. Simplesmente não sei”, disse. E começa a justificar: “Na Comissão Europeia, com a minha equipa composta por todos os países da UE as línguas misturam-se todas”.

Depois conta que percebe italiano, porque brincou “com filhos de trabalhadores italianos”.

E é aqui que mais uma vez se lembra dos portugueses. “Eu também entendo muito bem o português por esse motivo. Como primeiro ministro, os portugueses do Luxemburgo costumavam abordar-me na rua e dizer. ‘Sr. Juncker, tudo está bem no Luxemburgo, mas há muitos estrangeiros’. Na verdade, isso é um sinal de integração bem-sucedida, não é?”

O gosto pela bebida

O 'Der Spiegel' faz uma espécie de 'mea culpa' e pergunta se incomodou a Juncker que, por várias vezes, se escreveu, incluindo esta revista, que bebia demais? “Eu não vou responder a essa pergunta. Tais falsas alegações magoam mais a minha família do que a mim”.

A reforma depois de dezembro

No próximo dia 11 de novembro, Jean Claude Jucker vai ser operado a um aneurisma. Após a convalescença retoma os trabalhos na Comissão Europeia até ao dia 30 de novembro, dado que Ursula Von der der Leyen só entra em funções a 1 de dezembro.

Está Juncker preparado para essa vida tão calma? “Não tenho medo de que seja uma espécie de buraco negro. Tenho 40 mil livros em casa e outros 16 mil neste e em outros escritórios. Pela primeira vez, tive de dar livros. Foi doloroso”, confessou.

Vai escrever as suas memórias

Depois de resolver todas as questões ligadas à Comissão Europeia “gostaria de escrever”, diz o luxemburguês.

E em que idioma? “Em alemão. O meu pai ensinou-me a amar a língua alemã. Ele deu-me todos os livros de Karl May. A ele devo o meu alemão, não apenas a ele, mas até certo ponto”. Só que na escrita das suas memórias Juncker tem medo de algo. “O meu medo é que eu esteja constantemente escrevendo ‘eu’. Porque do que é que uma pessoa se lembra? De si mesmo. E isso resulta em mim, eu, eu”.