Jean-Claude Juncker foi presidente do CSV por cinco anos, primeiro-ministro do Luxemburgo por 18, e presidente da Comissão da UE por cinco. Segundo Juncker, a situação em torno do contrato de trabalho do ex-líder do CSV poderia ter sido esclarecida de outra forma.

Juncker critica próprio partido CSV no "caso Engel"

Roland ARENS Jean-Claude Juncker foi presidente do CSV por cinco anos, primeiro-ministro do Luxemburgo por 18, e presidente da Comissão da UE por cinco. Segundo Juncker, a situação em torno do contrato de trabalho do ex-líder do CSV poderia ter sido esclarecida de outra forma.

Jean-Claude Juncker criticou o próprio partido pelo comportamento no caso sobre o pagamento do ex-líder Frank Engel.

O facto de membros do partido CSV terem denunciado o próprio presidente deixou-o triste e zangado, disse Juncker no sábado no programa de rádio da RTL "Background". No entanto, admitiu que Engel também tinha cometido erros. Juncker descreveu o ex-presidente como altamente inteligente mas, por vezes, o seu próprio inimigo.

Frank Engel admite vir a liderar novo partido "Após a pandemia, o país poderá precisar de uma nova tendência política", afirma o antigo líder do CSV, numa entrevista à RTL no dia a seguir ao anúncio de Claude Wiseler como candidato oficial ao cargo de presidente do partido.

O CSV é como uma "uma pessoa adulta que não está livre de reflexos pós-puberdade", e a disputa foi desnecessária e um grande mal-entendido, disse ele. A situação poderia ter sido esclarecida de forma diferente, sem varrer nada para debaixo do tapete. "O partido e o país são mais importantes do que estas manobras", disse.

No programa, Juncker excluiu também o seu regresso na reorganização do seu partido. Estaria, no entanto, disponível para aconselhar o CSV, se lhe fosse pedido. O partido quer reorganizar-se no congresso já a 24 de Abril.

Caso Engel

Frank Engel foi denunciado por colegas do partido, por alegadamente ter recebido salários indevidos durante meio ano e acabou por deixar o cargo de presidente do CSV a 19 de março, sendo substituído na altura, temporariamente, pelas duas vice-presidentes, Elisabeth Margue e Stéphanie Weydert.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.