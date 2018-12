Juncker, a ciática volta a atacar?

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, teve de ser auxiliado num jantar com líderes europeus e africanos em Viena, ontem à noite.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, teve de ser auxiliado num jantar com líderes europeus e africanos em Viena, ontem à noite.

Já não é a primeira vez que o presidente da Comissão Europeia aparece a cambalear perante as câmaras. O episódio mais recente aconteceu esta segunda-feira, num jantar de líderes políticos europeus e africanos em Viena, na Áustria. Segundo as fotos divulgadas pela agência AFP, o político luxemburguês teve de ser auxiliado à chegada ao evento que decorreu no Palácio de Hofburg. Momentos depois o presidente foi fotografado a cumprimentar de forma efusiva vários líderes políticos, com high-fives ('dá mais cinco', em português).

A imprensa tablóide inglesa deu algum destaque ao assunto. O inglês Daily Mail por exemplo escreveu que Juncker "parecia bem-disposto, a abraçar, a beijar e a dar high-fives a vários líderes políticos mundiais".

Questionado pelos jornalistas, um dos porta-vozes do evento afirmou que algumas vezes as fotos não correspondem à realidade. "As fotos às vezes mentem tal como acontece neste caso - o presidente está de boa saúde e consegue mover-se perfeitamente", disse a fonte. Muito recentamente, Juncker foi criticado por alegadamente ter tocado no cabelo de um mulher durante a cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas.

Em novembro passado, o luxemburguês apareceu numa conferência com um sapato de cada cor, no âmbito da cimeira entre a África do Sul e a União Europeia, em Bruxelas.

António Costa ajuda Juncker com ciática na Cimeira da NATO Só com ajuda de vários líderes europeus é que o presidente da Comissão Europeia conseguiu sair do palanque da Cimeira da NATO. O político luxemburguês confessou, ao The Sun, que "preferia estar bêbado" a ter tido aquela dor.

O antigo presidente luxemburguês de 64 anos é conhecido pelo seu gosto por vinhos de qualidade superior e bebidas espirituosas. Em julho deste ano, Juncker foi auxiliado por várias pessoas, incluindo o primeiro-ministro português, António Costa, na cimeira da NATO, por estar alegadamente alcoolizado. Na altura, o presidente justificou que tal se devia à doença do nervo ciático.





