Esta é a segunda vez que Juliana Birrento representa Portugal no concurso internacional de aguarela "Sosthène Weis", no Luxemburgo, depois de ter ganho no ano passado o primeiro prémio na categoria júnior.

Juliana Birrento representa Portugal em concurso internacional de aguarela no Luxemburgo

Esta é a segunda vez que Juliana Birrento representa Portugal no concurso internacional de aguarela "Sosthène Weis", no Luxemburgo, depois de ter ganho no ano passado o primeiro prémio na categoria júnior.

Para esta edição, a pintora, de 24 anos e natural de Aveiro, diz ter "boas expectativas" e espera contar pelo menos com o voto dos portugueses para o prémio do público.



"Gostava que os portugueses votassem em mim, sabendo que estou a participar. Tenho boas expectativas", disse Juliana Birrento ao Contacto.



Além do prémio do público, o segundo prémio, no valor de 800 euros, a recompensa mais desejada é mesmo o galardão "Sosthène Weis 2018", primeiro prémio, no valor de 1.500 euros.



Para já, a pintora aveirense assume como prémio voltar a participar neste concurso organizado pela Confrerie Saint Michel Luxemburgo.



"Estou muito contente porque, visto que estou a estudar artes plásticas, é importante e gratificante entrar em concursos dentro e fora de Portugal", diz Juliana Birrento, que está a estudar Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.



Inauguração da exposição na quinta-feira



A competição teve lugar no dia 20 de maio, com cada candidato a ter de efetuar duas pinturas ao ar livre e obrigatoriamente sobre o casco antigo da cidade do Luxemburgo.



A exposição de aguarela vai ser inaugurada esta quinta-feira no Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, no Grund, na cidade do Luxemburgo. Os interessados poderão contemplar a exposição de aguarelas até 13 de junho.



Juliana Birrento conta já com algumas exposições no Luxemburgo e em Portugal. A próxima exposição da artista será no hotel Eurostar das Artes, na cidade do Porto.